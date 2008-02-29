Мороз, есдеки та Вітренко зрозуміли, що поодинці не прорвуться?

Коментуючи заяву СПУ про наміри співпрацювати з СДПУ(о) директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН сказав: «Якщо ще рік тому Мороза в житті би не примусили прийти на Франко 18, щоб поговорити з СДПУ(о), то зараз він приходить туди. Не вони до нього, він туди прийшов. Сидять, розмовляють, координують там щось... Ну розуміють, що місце є, а серйозної політичної сили, яка могла би пред`явити себе на наступних виборах не видно. Починається процес... І унікальність ситуації в тому, що вперше за всю нову політичну історію України за одним столом сиділи (я там не був, мені розказали) люди, які за одним столом раніше взагалі не могли сидіти. Там сиділи Вітренко і заступник Мороза. Це ж фантастика! Вони не просто сиділи, вони спокійно розмовляли. Жодних істерик! Ніяких ворогів народу і так далі».

«Це вже якісна зміна ситуації, як наслідок кризи, - вважає експерт, - Тобто вони починають розмовляти. А окрім круглих столів в центрі, вони провели десятки круглих столів в регіонах. І скрізь виступили регіональні активісти. І всі вони розуміють, що поодинці не прорвешся. Треба якось координувати зусилля. І вони починають виробляти власну філософію, ліву або лівоцентристську, якщо завгодно, соціал-демократичну, українського руху».

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