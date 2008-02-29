Суркіс обіцяє Україні євростандарти вже у 2012 році

Під час підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Україна здатна реалізувати те, чого не спромоглася б зробити за інших умов через 30-40 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це заявив президент федерації Григорій СУРКІС, виступаючи перед учасниками міжнародного Форуму «Європа – Україна».

«Можливо, це звучить занадто гонорово, але я щиро переконаний у тому, що за 16 років Незалежності моєї країни було лише два шляхетних стимули для загальнонаціонального єднання. Уперше це сталося у 1991 році, коли люди обирали своє майбутнє. Другий помітний історичний момент випав на теперішній час, коли переважна більшість населення держави продемонструвала готовність об’єднатися навколо нової української національної ідеї під назвою − Євро-2012», - сказав Г.СУРКІС.

«Це справді унікальний спосіб відновлення громадсько-політичної та економічної стабільності у суспільстві, на долю якого випало декілька непростих років пошуку своєї оптимальної моделі демократизації», - переконаний він.

«Повна реабілітація усіх сфер нашого життя, підвищення його якісного рівня до європейських стандартів − може стати реальністю вже у 2012 році. Через статусний футбольний проект докорінно зміниться не лише спортивна інфраструктура країни, але й обличчя соціальної галузі: дороги, транспорт, комунікації, готелі, заклади побутового обслуговування, громадського харчування, тощо», - додав президент ФФУ.

«Завдячуючи потужному каталізатору, яким фактично став Євро-2012, Україна за цей короткий проміжок часу здатна реалізувати те, чого не спромоглася б зробити за інших умов і через 30-40 років», - наголосив він.

На переконання Г.СУРКІСА, на прикладі цього грандіозного гуманітарного проекту українці здатні довести усьому світові, що вони гідні й готові стати самодостатньою європейською нацією.

Він також зауважив, що підготовка до чемпіонату Європи створює додаткові можливості для української молоді. Зокрема, багатьох юнаків і дівчат дуже приваблює перспектива цільового вивчення іноземних мов з подальшим використанням цих знань на практиці під час обслуговування учасників та гостей турніру. Водночас, це дасть можливість молодим людям відкрити власний бізнес, а іншим - спробувати свої менеджерські навички, працюючи на спільних підприємствах, можливості для утворення яких значно розширюються.

«То ж не дивно, що Євро-2012 є однією з найбільших надій на активне долучення до високих стандартів саме в молодіжному середовищі, потенціал креативних та фізичних здібностей якого важко переоцінити», - вважає Г.СУРКІС.