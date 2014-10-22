ЦВК перенесла центр одного з виборчих округів на прохання Донецької ОДА

Центр ОВК №59, розташований в місті Мар'їнка, був перенесений в село Велика Новосілка

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії увечері в середу, - передає кореспондент "Сегодня". Центр ОВК №59, розташований в місті Мар'їнка, було перенесено в село Велика Новосілка. Читайте такожБільдт: 26 жовтня українці вирішують долю не тільки України, але і Росії, і Європи З відповідним проханням до ЦВК звернулася Донецька ОДА.

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