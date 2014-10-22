ЦВК перенесла центр одного з виборчих округів на прохання Донецької ОДА
21:31, 22 жовтня 2014Політика
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Центр ОВК №59, розташований в місті Мар'їнка, був перенесений в село Велика Новосілка
ЦВК перенесла центр одного з донецьких округів / pravo-znaty.org.ua
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії увечері в середу, - передає кореспондент "Сегодня".
Центр ОВК №59, розташований в місті Мар'їнка, було перенесено в село Велика Новосілка.
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З відповідним проханням до ЦВК звернулася Донецька ОДА.
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