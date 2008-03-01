Звільнили заступника голови апеляційного суду Києва

Рада суддів України звільнила з посади заступника голови апеляційного суду м. Києва Миколу КОРОЛЕНКА за неналежне виконання посадових обов‘язків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, таке рішення було ухвалене за наслідками розгляду подання Голови ВС Василя ОНОПЕНКА.

Підставою для звільнення стали результати перевірки діяльності апеляційного суду м. Києва, рішення президій цього суду і ради суддів м. Києва та інші матеріали, які свідчать про неналежну організацію М.КОРОЛЕНКОМ роботи очолюваної ним судової палати у кримінальних справах цього суду.

Результати перевірки показали, що М.КОРОЛЕНКО допускав порушення в організації роботи палати, які, зокрема, стосувалися розподілу справ з недотриманням принципу черговості та випадковості, втручання у діяльність інших суддів з розгляду конкретних справ, ідеться у повідомленні прес-служби ВС.

Рада суддів України також вирішила направити зазначені матеріали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для розгляду питання щодо можливості перебування М.КОРОЛЕНКА на посаді судді.