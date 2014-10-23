"Дай Боже теляті вовка з'їсти": в РНБО відповіли на погрози бойовиків взяти Слов'янськ і Маріуполь

Про це на брифінгу в Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"У нас є добре українське прислів’я: "Дай-то Боже теляті вовка з’їсти. Нехай спробують", - відповів він на запитання щодо заяв бойовиків про наміри захопити населені пункти, які контролюють українські військові.

Нагадаємо, бойовики постійно зривають перемир'я на Донбасі, обстрілюючи позиції сил АТО та нападаючи на блокпости.

Читайте такожДонОДА переносять в Краматорськ, Слов'янськ та МаріупольКрім того, члени бандформувань на Донбасі регулярно обстрілюють мирних мешканців, видаючи це за вогонь української армії. Так, 14 жовтня бойовики обстріляли з "Градів" селище Сартану на північ від Маріуполя. Один зі снарядів влучив у похоронну процесію, внаслідок чого загинули сім людей, а 16 отримали поранення.

Члени моніторингової місії ОБСЄ підтвердили, що вогонь вівся зі сходу, де розташовані позиції бойовиків.