ОБСЄ: Обстріл Сартани вівся зі сходу

Про це йдеться у звіті СММ на сайті ОБСЄ.

"СММ прибула до Сартани о 17 годині і зафіксувала у ґрунті залишки ракети від "Граду". Їх розташування свідчить, що ракету було запущено зі сходу", - сказано у звіті.

Це підтверджує версію штабу оборони Маріуполя, де вчора заявили, що Сартану обстріляли з боку Комінтернового, розташованого за кілька кілометрів на схід.

Село Комінтернове розташоване поблизу умовної лінії між територіями, контрольованими бойовиками та силами АТО. Так, 13 жовтня повідомлялося, що в селі йшов бій між українськими силовиками та бойовиками, внаслідок якого останні втратили кілька одиниць техніки. Після бою в селі тривала стрілянина, яка, за припущенням джерел видання 0629, була сутичкою між бойовиками.

"Позиції української армії далеко від Комінтернового", - стверджувалося в повідомленні.

Читайте такожУ Маріуполі провели мітинг-реквієм за загиблими у Сартані: про обстріл важко згадувати навіть чоловікамУ звіті ОБСЄ з посиланням на українського військового припускається, що вогонь вівся по українському блокпосту, розташованому на 1 кілометр східніше від місця, куди влучила ракета.

"СММ залишила село через 15 хвилин через постійний обмін ударами між українськими солдатами на блокпосту та невідомими, імовірно, збройними формуваннями "ДНР", розташованими десь східніше", - сказано у звіті.

Нагадаємо, селище Сартану на північ від Маріуполя обстріляли з "Градів" учора вдень. Один зі снарядів влучив у похоронну процесію, внаслідок чого загинули сім людей, а 16 отримали поранення.

За фактом загибелі мирних жителів Сартани відкрито кримінальні справи.