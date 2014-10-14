У Маріуполі бойовики обстріляли похоронну процесію, загинули 5 мирних жителів

Про це пише 0629 з посиланням на місцевих жителів.

Як зазначається, імовірно, обстріл вівся з "Граду". Канонаду було чути у всіх районах міста, включаючи Приморський.

У той же час, за словами мешканців селища Талаківка, сьогодні найгаласливіший день за всі дні обстрілів. У Талаківській сільраді уточнили, що обстріл ведеться по блокпосту з боку Новоазовського району.

Серед мирних жителів загинуло 5 осіб. Ще 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Інформацію про це підтвердили в міській медслужбі. Снаряд влучив у похоронну процесію, цим пояснюють таку велику кількість жертв.

Читайте такожУ Маріуполі за добу зафіксували 6 російських безпілотниківМіж тим, за словами прес-секретаря штабу АТО в Маріуполі Дмитра Горбунова, снарядами було знищено ряд будівель на околиці Сартани. Жертв серед військових немає.