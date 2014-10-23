Сили АТО відбили спробу бойовиків форсувати річку Кальміус (мапа АТО)

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Поблизу села Піщевик Новоазовського району наші розвідники, які постійно здійснюють пошук диверсійно-розвідувальних груп терористів, виявили скупчення бойовиків. За оперативними даними, терористи готувалися форсувати річку Кальміус та влаштувати низку диверсій на трасі Донецьк-Маріуполь", - повідомив Андрій Лисенко.

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За його словами, завдяки злагодженим діям українських військових атаку бойовиків вдалося відбити. "Терористи понесли втрати і змушені були відступити у східному напрямку", - підкреслив речник РНБО, додавши, що у цьому бою загинув один український військовий.

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