Тимошенко: у нашому конституційному домі дах поїхав... зовсім

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні в умовах політичної кризи конче потрібне проведення конституційної реформи.

Про це прем’єр сказала в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 8 (687) 1 - 7 березня 2008 року). Відповідаючи на запитання журналіста, чи доцільне проведення конституційної реформи в у мова системної політичної кризи, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Настільки ж доцільно, наскільки, скажімо, доцільно проводити ремонт у власному домі, коли в ньому протікає дах, тріскаються стіни, відклеюються шпалери й сиплеться штукатурка”.

За її словами, “тобто, саме тепер і треба. Адже в нашому конституційному домі нині не просто щось протікає, а взагалі складається враження, що даху немає зовсім. Поїхав...”

Як зауважила прем’єр, “системна політична криза це не бар’єр, а передумова для конституційної реформи”. На її думку, саме криза дала всім зрозуміти, що реформа конче потрібна. “Іншими словами, - додала Ю.ТИМОШЕНКО, - якби не було кризи, конституційну реформу потрібно було б проводити в принципі, а оскільки криза є, її потрібно проводити негайно”. “Мало того, якщо подивитися на всі конституції світу, то переважну більшість із них ухвалено у важкі неспокійні часи. Конституції — це вихід із глобальних конфліктів, консенсусне встановлення гармонії”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, “конституційна реформа, попри видиму конфронтаційну складову цього процесу, може стати також і точкою консолідації зусиль більшості політичних сил”. “Адже протистояння влади й опозиції тією чи іншою мірою буде (і має бути) завжди. Це абсолютно нормально для демократичних систем”, - переконана прем’єр-міністр, зазначивши при цьому: “Але давайте ламати політичні списи навколо справді важливих проблем нашого суспільства, а не навколо різних «авангардних» пропозицій на кшталт утечі на повітряних кулях подалі від НАТО”.