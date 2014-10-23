Оприлюднено перші дані чорних ящиків літака, що розбився у Внуково

До такого висновку дійшли слідчі після прослуховування переговорів пілотів, повідомило джерело, близьке до слідства.

Як стало відомо, з переговорів випливає, що пілоти Falcon не побачили на злітно-посадковій смузі снігоприбиральну машину і, відповідно, не могли зманеврувати, щоб уникнути зіткнення, повідомляє НТВ.

Читайте такожГендиректор аеропорту "Внуково" і його заступник залишили пости

Нагадаємо, бізнесджет Falcon 50, на якому президент французького нафтового концерну Total Крістоф де Маржері, повертався до Парижа, розбився на злітній смузі аеропорту Внуково, зіткнувшись зі снігоприбиральником.

Водій спецмашини Володимир Мартиненко, в крові якого виявили алкоголь, сьогодні був узятий під арешт. Крім того, сьогодні ж генеральний директор аеропорту Андрій Дьяков та його заступник Сергій Солнцев залишили свої посади у зв'язку з катастрофою.