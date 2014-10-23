Обвинуваченого в аварії літака у Внуково водія снігоприбиральної машини заарештували
11:18, 23 жовтня 2014Політика
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Басманний суд Москви взяв під варту до 21 грудня Володимира Мартиненка - водія снігоприбиральної машини, яка зіткнулася з літаком Falcon у Внуково.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
Суд задовольнив клопотання слідства після засідання, на якому були оголошені попередні медичні дані про те, що Мартиненко під час аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Сам Мартиненко свою провину не визнає.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 жовтня в московському аеропорту "Внуково" загинув президент найбільшого нафтового концерну Total Крістоф де Маржері. Його літак зіткнувся зі снігоприбиральною машиною. Крім Крістофа де Маржері, загинули ще 3 члени екіпажу.
Total була однією з небагатьох західних компаній, які співпрацювали з російським режимом у сфері нафтовидобутку.
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