Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі запустили свій перший безпілотник

Демонстрація і запуск безпілотника відбулися о 14:00.

Про це пише "Новое Время".

21 жовтня повідомлялося, що місія ОБСЄ в Україні направила в Донецьку область два перших безпілотних літальних апаратів, які будуть моніторити ситуацію на Донбасі. Прибуття ще 2-х очікується найближчим часом. Планується, що безпілотники будуть допомагати стежити за ситуацією в зоні конфлікту, зокрема за дотриманням режиму припинення вогню.

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