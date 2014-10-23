Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі запустили свій перший безпілотник
16:31, 23 жовтня 2014Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ запустила під Маріуполем Донецької області свій перший безпілотник для моніторингу ситуації на сході України.
ОБСЄ запустили безпілотник / Твіттер ОБСЄ
Демонстрація і запуск безпілотника відбулися о 14:00.
Про це пише "Новое Время".
21 жовтня повідомлялося, що місія ОБСЄ в Україні направила в Донецьку область два перших безпілотних літальних апаратів, які будуть моніторити ситуацію на Донбасі. Прибуття ще 2-х очікується найближчим часом. Планується, що безпілотники будуть допомагати стежити за ситуацією в зоні конфлікту, зокрема за дотриманням режиму припинення вогню.
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