Місія ОБСЄ направила два перші безпілотники на Донеччину
17:40, 21 жовтня 2014Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ направила два перші безпілотні летальні апарати до Донецької області.
До Донецької області вирушили перші два БПЛА / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.
«До Донецької області вирушили перші два БПЛА, які мають здійснити перші польоти вже найближчими днями», - сказав Перебийніс.
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За його словами, в рамках ОБСЄ продовжуються консультації стосовно можливого використання для потреб місії ОБСЄ безпілотних літальних апаратів Франції, Німеччини, Італії, Росії.
Перебийніс повідомив, що з 20 вересня у Донецькій та Луганській областях перебувають 128 членів СММ ОБСЄ, а до кінця жовтня їхня кількість має зрости до 150 осіб.
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