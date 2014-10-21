Місія ОБСЄ направила два перші безпілотники на Донеччину

17:40, 21 жовтня 2014
Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ направила два перші безпілотні летальні апарати до Донецької області.

ОБСЕ миссия / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«До Донецької області вирушили перші два БПЛА, які мають здійснити перші польоти вже найближчими днями», - сказав Перебийніс.

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За його словами, в рамках ОБСЄ продовжуються консультації стосовно можливого використання для потреб місії ОБСЄ безпілотних літальних апаратів Франції, Німеччини, Італії, Росії.

Перебийніс повідомив, що з 20 вересня у Донецькій та Луганській областях перебувають 128 членів СММ ОБСЄ, а до кінця жовтня їхня кількість має зрости до 150 осіб.

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