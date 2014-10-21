Місія ОБСЄ направила два перші безпілотники на Донеччину

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«До Донецької області вирушили перші два БПЛА, які мають здійснити перші польоти вже найближчими днями», - сказав Перебийніс.

Читайте такожУкраїна наполягає на присутності ОБСЄ по всьому кордону в зоні АТО

За його словами, в рамках ОБСЄ продовжуються консультації стосовно можливого використання для потреб місії ОБСЄ безпілотних літальних апаратів Франції, Німеччини, Італії, Росії.

Перебийніс повідомив, що з 20 вересня у Донецькій та Луганській областях перебувають 128 членів СММ ОБСЄ, а до кінця жовтня їхня кількість має зрости до 150 осіб.