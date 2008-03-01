Ющенко та Тимошенко: ”вижити” має лише один?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне скасувати одну із двох вищих державних посад – чи то посаду президента, чи то посаду прем’єр-міністра.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у інтерв’ю щотижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

«Доведеться обов’язково усунути встановлене за останні десять років двовладдя в країні. Абсурдно, коли країною керують дві посадові особи - президент і прем’єр-міністр - із практично цілком однаковими функціями і повноваженнями», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, таке двовладдя породжує повний хаос в управлінні й створює систему руйнівного протистояння, знищує стабільність, ослаблює країну. “Або посаду прем’єра, або посаду Президента з нової Конституції потрібно точно вилучити. Але, з огляду на політичну ситуацію в країні, та й положення чинної Конституції, повністю новий Основний Закон країни створюватиметься все ж таки саме внесенням змін і доповнень у чинну Конституцію”, - наголосила глава уряду.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що саме народ на консультативному референдумі повинен обрати форму правління в державі. Проте, за її прогнозами, провести відповідний консультативний референдум не вдасться, а через Верховну Раду можна провести тільки парламентський варіант.

«Консолідація політичних сил у парламенті можлива тільки для ухвалення нової Конституції з чисто парламентською формою правління. Інший варіант Конституції - президентська форма правління - у парламенті України не проходить за умовчанням», - вважає глава уряду.