За словами Роберта Хабека, Маск втручався у вибори Німеччини не через незнання.

Те, що американський мільярдер Ілон Маск підтримує німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", є "логічною і систематичною" грою на ослаблення Європи, повідомив у своєму новорічному зверненні віцеканцлер Роберт Хабек, пише Reuters.

Відомо, що політик є кандидатом на посаду канцлера від партії "Зелених" на національних виборах у Німеччині, які відбудуться в лютому.

За його словами, заклики Маска лунають не через незнання.

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"Це логічно і систематично. Маск посилює тих, хто послаблює Європу. Слабка Європа в інтересах тих, для кого регулювання є недоречним обмеженням їхньої влади", - пояснив Хабек.

У Reuters нагадали, що раніше уряд Німеччини звинуватив Маска у спробі вплинути на майбутні вибори за допомогою гостьової статті для газети Welt am Sonntag.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав виборців не дозволити "власникам соціальних мереж" вирішувати долю дострокових виборів у наступному році. Політик мав на увазі підтримку Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", пише The Guardian.

У своєму новорічному зверненні Шольц наголосив, що лише німці мають право вирішувати, "куди Німеччина піде далі" після виборів 23 лютого.

"Це не буде вирішуватися власниками соціальних мереж", - зауважив він.

За словами Шольца, доля громадян Німеччини "буде залежати від переважної більшості розумних і порядних людей".

"Зрештою, в новорічну ніч заведено загадувати бажання. Я бажаю, щоб ми не дали себе обдурити", - підсумував канцлер.

Втручання Ілона Маска у німецькі вибори - що відомо

Як писав УНІАН, уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у спробі вплинути на вибори. Відомо, що мільярдер часто висловлював свої думки щодо німецької політики.

Крім того, після теракту на різдвяному ярмарку у Німеччині Ілон Маск закликав Шольца піти у відставку. Також він назвав канцлера Німеччини "некомпетентним дурнем".

Водночас сам мільярдер заперечив звинувачення у втручанні в німецькі вибори. Зокрема Маск різко відповів на критику французького політика щодо його висловлювань.

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