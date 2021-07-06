Профільний комітет рекомендує ВР підтримати законопроект про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді підтримати законопроект про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ, законопроектом №5249 пропонується оголосити амністію і поширити її дію насамперед на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально.

Хто зможе отримати дострокове звільнення:

неповнолітні та жінки, а також чоловіки, які мають неповнолітніх дітей або дітей, визнаних особами з інвалідністю;

особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп;

хворі на туберкульоз, онкологічні захворювання;

особи, які досягли пенсійного віку та учасники бойових дій.

Передбачається, що основними критеріями для застосування амністії є:

незначна суспільна небезпека діянь, що вчинила особа, яка відбуває покарання;

об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити від відбування покарання;

значний строк, відбутий засудженими особами на момент проголошення амністії.

Рішення про застосування чи незастосування амністії прийматиметься судом щодо кожної особи індивідуально.

Читайте такожПорошенко подав до суду на Зеленського й розслідувачів через "плівки Медведчука"За повідомленням Мін’юсту, у разі прийняття законопроекту попередньо підлягатимуть звільненню 1046 осіб. Також 135 засудженим, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, буде скорочено наполовину невідбуту частину покарання.

Хто не зможе отримати амністію:

особи, яким замінено смертну кару на позбавлення волі, і ті, кого засуджено до довічного позбавлення волі;

правопорушники, які мають дві та більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів;

особи, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжливих обставинах;

ті, кого засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;

особи, які протягом останніх десяти років отримали амністію або помилування та знову вчинили умисне кримінальне правопорушення, а також особи, які вчинили злочини з використанням службового становища (корупційні злочини);

засуджені за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту, що спричинили смерть або тяжке тілесне ушкодження потерпілого, вчинене особою у стані алкогольного чи іншого сп’яніння.

Також Міністерство юстиції вважає за доцільне доповнити законопроект положеннями щодо незастосування амністії й до таких осіб:

яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 286-1 Кримінального кодексу;

яких засуджено за домашнє насильство та неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей;

осіб, покараних за домагання дитини для сексуальних цілей;

та тих, кого засудили за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та за жорстоке поводження з тваринами.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект №5249 у першому читанні за основу, а альтернативний проект №5249-1 - відхилити. Члени Комітету звернули увагу на те, що альтернативний проект містить статтю 2, яка передбачає особливості застосування амністії до осіб:

які захищали суверенітет та територіальну цілісність України;

брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення;

отримали статус учасника бойових дій.

Читайте такожРосія вже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї - ДжапароваНаразі чинним законодавством України вже визначений перелік документів, які підтверджують віднесення особи до категорії «учасника бойових дій». Але перелік документів про категорії осіб, які «захищали суверенітет та територіальну цілісність України», ще не визначений.

У разі прийняття законопроекту у запропонованій редакції з'явиться правова невизначеність, що надалі може призвести до проблем у правозастосуванні норми, вважають депутати.

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Автор: Надя Пришляк