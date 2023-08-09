Холодов вже з січня перебуває за кордоном і не відвідував засідання парламенту.

Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. 308 народних депутатів натиснули кнопку "за".

Холодов сам написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень – на тлі скандалу через інформацію, що випливла в ЗМІ, про його поїздки за кордон і бізнес у Відні. Про подання ним заяви про складання повноважень 31 липня повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

У листі-зверненні до колег за фракцією "слуга народу" зазначив, що під час війни в його родину прийшла хвороба. Він наголосив, що надалі не може "суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради". Того ж дня 31 липня народного депутата Холодова виключили з фракції "Слуги народу".

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Андрій Холодов - скандал з відпочинком на Кіпрі

28 липня журналісти "Схем" повідомили, що народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав з України і з січня 2023 року не повертався до України, не брав участь в засіданнях.

Зазначалося, що нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина Катерина Шаховська (кума Оксани Марченко, дружини одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука) стала співвласницею салону краси у Відні. Також у Відні знайшли салон весільних та вечірніх суконь, який так само належить дружині Холодова.

В Апараті ВР "Схемам" повідомили, що у 2023 році відпустки народному депутату України Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися і починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались.

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