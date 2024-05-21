Міністр закордонних справ Німеччини запевнила, що її країна твердо стоїть на боці України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок приїхала з неоголошеним візитом до України. Після прибуття дипломат розповіла про складну ситуацію в країні та запевнила Україну в тому, що солідарна з нею, повідомляє Spiegel.

"Ситуація в Україні різко погіршилася після масованих російських авіаударів по цивільній інфраструктурі та жорстокого російського наступу в Харківській області", - зауважила вона.

Також німецький міністр закликала до більшої підтримки у захисті повітряного простору України.

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"Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, щоб захиститися від російського ракетного та безпілотного граду", - наголосила Бербок.

У виданні нагадали, що для цього вона разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Нині вже повідомляється про майже мільярд євро, який було зібрано для надання додаткової підтримки силам ППО України.

"І ми наполегливо працюємо над тим, щоб ця сума була ще більшою. Ми перевертаємо кожен камінь кілька разів і навіть пішли далі з додатковим підрозділом "Патріотів". Зараз ми повинні об'єднати зусилля, щоб Україна могла вижити, щоб українці могли продовжувати жити самовизначеним життям у майбутньому. І щоб путінські війська не опинилися незабаром на наших власних кордонах", - підкреслила Бербок.

Також міністр згадала і про європейську солідарність щодо України.

"Путін хотів захопити Україну у своєму імперському божевіллі, але замість цього він міцно з'єднав її з Європою. Вступ України до ЄС був необхідним геополітичним наслідком агресивної війни Росії, що порушує міжнародне право", - сказала вона.

Також дипломат оцінила прогрес, якого вже досягла Україна у проведенні реформ.

"Ми не повинні послаблювати наші зусилля зараз - в плані судової реформи, боротьби з корупцією та свободи ЗМІ", - застерегла політик.

Крім того, вона нагадала про конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться у червні в Берліні.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент ми вичерпаємо свої сили, але ми не здамося. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина твердо стоїть на боці України", - запевнила міністр.

У виданні додали, що Бербок під час візиту в Україну планувала поїхати до Харкова, проте через постійні російські обстріли поїздку довелося скасувати.

Підтримка Німеччини - останні новини

Як писав УНІАН, у Німеччині почалися навчання на ЗРК Patriot, який країна нещодавно погодилася передати Україні. За словами міністра оборони Німеччини, країна поставить нашій державі ще одну систему Patriot і навчання українських фахівців для цього вже розпочато.

Також повідомлялось, що Німеччина купить у США три системи HIMARS для України.

"Можу підтвердити, що ми в співпраці з американцями передамо Україні три системи HIMARS", - зазначив Пісторіус журналістам.

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