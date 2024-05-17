Глава МЗС Німеччини про Харківщину: Україні потрібно більше далекобійних ракет, ситуація драматична

Ситуація навколо другого за величиною міста країни залишається "дуже складною".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує більше далекобійної зброї, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області. Ситуація навколо другого за величиною міста країни залишається "дуже драматичною".

Як повідомляє агенція Reuters, Бербок нагадала, що останніми днями російські війська просунулися щонайменше на кілька кілометрів у цьому регіоні, змусивши війська Києва намагатися утримати лінію на новому фронті.

"Важливо перекрити російські шляхи постачання та дати Україні зброю, яку можна використовувати на середніх і великих відстанях", - заявила Бербок у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ у Страсбурзі. Відео дня

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами. Загалом ситуація надзвичайно складна", - додала вона.

Німецькі Taurus для України

Німеччина стала другим за величиною постачальником зброї в Україну з моменту російського вторгнення в 2022 році, але канцлер Олаф Шольц наразі відмовляється від оснащення Києва ракетами великої дальності Taurus.

Днями канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що не дасть Україні "Тауруси". За його словами, Німеччина дає Києву багато іншої зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що Бундестаг відхилив резолюцію із закликом до уряду ФРН передати Україні крилаті ракети Taurus.

Шольц пояснював відмову тим, що використання ракет обов’язково потребуватиме прямого залучення німецьких військовослужбовців, що неприйнятно для Німеччини.

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