Арахамія порушив ПДР, припаркувавши джип під світлофором / фото president.gov.ua
Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія порушив правила дорожнього руху в Києві.
Фото порушення опублікувало видання Інсайдер у Facebook.
Свій джип народний депутат припаркував на «зебрі» під світлофором, коли приїздив на Банкову.
Скріншот
Також вас можуть зацікавити інші новини
- У Конституційному суді оскаржують призначення Шкарлета міністром освіти
- Мінкульт підтримує відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства
- Мін’юст просить суд заборонити партію Шарія
- ДБР розслідує пособництво Медведчука і Козака країні-агресору
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram