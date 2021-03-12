Фото порушення на Банковій очевидці виклали в мережу.

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія порушив правила дорожнього руху в Києві.

Фото порушення опублікувало видання Інсайдер у Facebook.

Свій джип народний депутат припаркував на «зебрі» під світлофором, коли приїздив на Банкову.

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Автор: Яна Ставська