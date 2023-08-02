Арістова обиралася до ВР по списку партії "Слуга народу" під номером 146.

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову, яка була у списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України, замість Юрія Арістова. Про це повідомляє прес-служба Секретаріату ЦВК.

В повідомленні зазначається, що до Комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Хто така Локтіонова - деталі

За даними руху "Чесно", Локтіонова закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка та менеджмент". До балотування працювала менеджером з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на різних посадах у відділах з маркетингу та продажу "Першої лізингової компанії".

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У ЗМІ Наталію Локтіонову називали сестрою багаторічної помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко, яка є дружиною ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, якого звільнили у 2021 році через конфлікт із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область.

Скандал з відпочинком Арістова - деталі

27 липня Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Юрія Арістова. Він сам написав заяву після скандалу з його відпочинком на Мальдівах під час війни. Журналісти провели розслідування про відпочинок нардепа Юрія Арістова, який обирався до парламенту 42 номером по списку партії "Слуга народу", в 5-зірковому готелі на приватному острові на Мальдівах, де проживання за добу може коштувати від 100 тисяч гривень до понад мільйона гривень.

27 липня Арістову генеральний прокурор повідомив йому про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України. 28 липня Арістов отримав запобіжний захід від Печерського районного суду міста Києва у вигляді особистого зобов’язання.

Відповідно до законодавства, якщо складає повноваження народний депутат по списку партії, то до парламенту приходить наступний по партійному списку кандидат.