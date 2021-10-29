За його даними, в Росії ця мережа навпаки закликала до вакцинації громадян.

В України викрили російську мережу, яка займалася антивакцинаторською діяльністю.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Ми в апараті Ради з нацбезпеки і оборони викрили цілу російську мережу, яка атакувала наш інформаційний простір", - заявив Данілов.

При цьому, за словами секретаря РНБО, ця ж сама мережа на території РФ розповідає про потребу вакцинації.

"Ця сама мережа на території України на 100% навпаки каже: не треба. Це просто жахіття", - заявив Данілов.

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Також він висловив жаль, що у антивакцинаторській кампанії бере участь церква.

Нагадаємо, Олексій Данілов прогнозує, що смертність від коронавірусу у листопаді може сягати тисячі осіб на добу.

Секретар РНБО підкреслив, що вакцинація може скорегувати статистику у позитивний бік.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко