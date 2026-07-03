Не лише отримувач допомоги: Україна хоче, щоб у НАТО визнали її нову роль

Київ закликав союзників зафіксувати цю нову його роль у підсумковій декларації саміту НАТО.

Напередодні саміту НАТО в Анкарі Україна закликала союзників зафіксувати в підсумковій декларації її нову роль в євроатлантичній системі безпеки, яка полягає у тому, що Київ сьогодні є не лише отримувачем допомоги від Альянсу, а й робить власний внесок у безпеку країн-членів НАТО. Як пише Deutsche Welle, про це на закритому брифінгу у Брюсселі 2 липня розповіла глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

"Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги", - зазначила вона.

Дипломатка пояснила, що саміт НАТО в Анкарі буде першим, в якому Україна повноцінно братиме участь уже "в новій ролі". У зв'язку з цим, мовляв, Київ прагне, щоб підсумкова декларація "віддзеркалювала цю нову реальність".

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За словами Гетьманчук, за останні роки характер співпраці України з НАТО Альянсом значно змінився: якщо раніше відносини визначалися переважно військової допомогою Києву з боку Заходу, то тепер важливу роль відіграють практична інтеграція України з НАТО та внесок України у безпеку Альянсу.

Зокрема, вона згадала діяльність Об’єднаного центру аналізу, підготовки та освіти (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center - JATEC), участь українських військових у навчаннях за сценаріями статті 5 Північноатлантичного договору, розвиток взаємосумісності, залучення українських компаній до програм і закупівель НАТО, поступове збільшення кількості українських фахівців у структурах Альянсу.

Крім того, дипломатка розповіла про важливість довгострокової підтримки української оборонної промисловості партнерами по НАТО. За її словами, зараз Україні потрібні не лише постачання готового озброєння, а й прогнозовані фінансові зобов'язання союзників, які б дали змогу планувати роботу українського оборонно-промислового комплексу в середньо- та довгостроковій перспективі.

Саміт НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, під час саміту НАТО, що відбудеться 7-8 липня в Туреччині, союзники пообіцяли 70 мільярдів євро на угоди про озброєння та допомогу Україні. Зазначалося, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конкретному пакеті фінансування. Також країни-члени Альянсу мають намір офіційно підтвердити відданість Статті 5 про колективну оборону та знову зафіксувати статус Росії як довгострокової загрози.

Утім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив різку заяву щодо України напередодні саміту НАТО. Він сказав, що виступає проти надання нової допомоги Києву – як фінансової, так і військової і відправить словацьку делегацію до Анкари без мандата на схвалення подібних рішень.

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