Лінія ППО в морі: Зеленський анонсував новий амбітний проект

Щоб захистити Одесу та загалом узбережжя, Україні потрібно зробити лінію ППО в морі.

Україні потрібна лінія протиповітряної оборони, побудована в морі на основі морських дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину.

Він зауважив, що вже зараз український військово-промисловий комплекс виробляє "сотні тисяч" дронів-перехоплювачів. І на їх основі можна побудувати лінію оборони в морі.

"Ноу-хау, яке нам потрібно, - мати лінію оборони в морі. І застосовувати там з морських платформ дрони-перехоплювачі. Щоб у нас була лінія, яка б захищала в повітрі Одесу, весь регіон", - заявив він.

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За словами Зеленського, йдеться про концепцію, коли дрони-перехоплювачі запускаються безпосередньо з морських дронів прямо в морі.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, OSINT‑аналітик Cyrus зауважив, що кількість дронів Shahed, якими Росія атакує Україну, зменшилася після піку на початку червня. Це може бути наслідком ефективнішої роботи української ППО. Крім того, атаки великого масштабу стали рідшими, і інтервал між ними тепер перевищує два тижні.

Водночас аналітик зазначає, що в останні тижні дещо знизився відсоток перехоплень "Шахедів". На його думку, це пов’язано з використанням росіянами нових реактивних версій "Шахедів", які складніше збивати.

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