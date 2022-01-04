Євген Лавренчук з 17 грудня утримується в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає, що затримання українського театрального режисера Євгена Лавренчука в Італії за запитом Росії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців", - зазначила вона.

Денісова повідомила, що занепокоєна безпідставним арештом Лавренчука в італійському Неаполі за запитом Росії.

"Росія звинувачує Євгена у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Євгена Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі. У чому саме – деталей не розголошують", - йдеться у дописі.

Денісова зазначила, що у МЗС України повідомили, що адвокати та консули надають режисеру необхідну юридичну допомогу, перебувають на зв’язку із адміністрацією пенітенціарного закладу і взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з'ясування усіх причин затримання Лавренчука Інтерполом на запит Росії та захисту його законних інтересів.

Вона повідомила, що львів’янин Євген Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проекти у різних театрах.

"У невідкладному порядку звертаюся до прокурора міста Неаполя, омбудсманів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання українського громадянина Євгена Лавренчука, вжити відповідних заходів для його захисту та недопущення екстрадиції до РФ. Прошу керівника Національної поліції України Ігоря Клименка звернутися до Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) задля з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні Євгена Лавренчука", - написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, український театральний режисер Євген Лавренчук з 17 грудня утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати надають допомогу арештованому Лавренчуку.

Вас також можуть зацікавити новини: