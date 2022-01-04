Український режисер летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі.

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгенія Лавренчука прокоментувала затримання її сина. Ірина Лавренчук сподівається, що його не екстрадують до Російської Федерації.

Про це жінка розповіла в коментарі "Радіо Свобода"

"Я сподіваюся на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії... він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген - у бойовому настрої. Я не могла уявити таку ситуацію, яка сталася з сином", - зазначила мати українського режисера.

Читайте такожНа фасаді Тернопільської ОДА повісили банер із зображенням Бандери: він став рекорднимЗа її словами, вона востаннє спілкувалася з сином востаннє 15 грудня. Жінка розповіла, що Євген навчався в Москві у режисера Романа Віктюка, а після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому. У 2014 році він повернувся в Україну, бо був проти російської агресії проти України.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Італії за запитом Російської Федерації затримали українського театрального режисера Євгена Лавренчука. Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати надають допомогу заарештованому Лавренчуку.

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