Депутату, якого оголошено у державний та міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За рішенням суду вказаному депутату, якого оголошено у державний та міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який", - зазначили в САП.

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Зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат за період 2019-2022 рік одержав щонайменше 567 тис. дол. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Справа Деркача: що відомо

У вересні народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу повідомили про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те що він переховувався від слідства, його було оголошено у розшук.

"У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол.", - зазначили в НАБУ.

10 вересня 2020 Сполучені Штати Америки ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той заявив, що має намір відповісти "шокуючими фактами".