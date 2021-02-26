На сайті парламенту з’явилось депутатське звернення Медведчука і Кузьміна до генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Кум Путіна та депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, котрий перебуває під санкціями через фінансування тероризму, втрутився у скандал з TikTok-блогеркою Таїсією Маламан, що місяць тому зізналася у любові до країни-агресора та образила українського військового.

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Медведчук та його колега по фракції Ренат Кузьмін (у минулому – заступник генпрокурора часів Януковича та фігурант корупційної справи) написали депутатське звернення в Офіс генпрокурора з проханням відкрити провадження проти офіцера за статтею про начебто погрози вбивством.

Розголос заяви Маламан військовим Медведчук і Кузьмін назвали «цинічною розправою», і що дівчина «зазнала цькування» з боку військового, «терору та переслідування». Депутати ОПЗЖ стверджують, що Маламан «постійно отримує погрози про фізичну розправу» тощо.

«Зважаючи на наявну реальну загрозу життю та здоров’ю Таїсії Маламан, вжити всіх передбачених законом заходів для забезпечення її безпеки та членів її сім’ї, включно із забезпеченням особистої охорони та охорони житла», – йдеться в опублікованому на сайті парламенту зверненні.

Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: УНІАН