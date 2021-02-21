Рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і його оточення стосується восьми фізичних і 19 юридичних осіб.
Повні списки суб'єктів, що потрапили під санкції, вказані в додатках 1 і 2 до рішення РНБО від 19 лютого. Документи опубліковані на сайті президента України.
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Список фізосіб, які потрапили під санкції 19 лютого
- Вацковський Костянтин Борисович, громадянин РФ,
- Донченко Віталій Валерійович, громадянин РФ,
- Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України,
- Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ,
- Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України,
- Масленок Олександр Миколайович, громадянин РФ,
- Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України,
- Попов Михайло Юрійович, уродженець м. Петропавловськ-Камчатський Камчатського краю РФ, проживає в м Краснодарі Краснодарського краю, доктор соціологічних наук, головний редактор Всеросійського наукового журналу "Гуманітарні, соціально-економічні та суспільні науки".
У списку юридичних осіб, які потрапили під санкції 19 лютого, є компанії, зареєстровані на Віргінських островах, російські підприємства і Севастопольський державний університет. Під санкції потрапила і компанія, що управляє відомою мережею магазинів"Спортматер".
Список юросіб, які потрапили під санкції 19 лютого
- EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент", РФ, М. Москва
- Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів", РФ, Ростовська область, м Новошахтинськ
- Акціонерне товариство "Фармацевт плюс", Ростов-на-Дону, РФ
- ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сінгапур, Оуе Даунтаун.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Дон експорт", РФ, Ростовська обл., м. Донецьк
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСС-Софт", РФ, М. Москва
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІндаСофт", Москва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Роузвуд ШІППІНГ", РФ, М Ростов-на-Дону
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " Донське Вугілля", РФ, М Ростов-на-Дону
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Біотек", РФ, М. Москва.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Гемодженікс", РФ, М. Москва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Медобладнання", РФ, М. Москва.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородська область, м Дзержинськ
- Федеральний державний автономний освітній заклад вищої освіти" Севастопольський державний університет " Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації, М. Севастополь.
Санкції проти Медведчука
- 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
- Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.
- Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".
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