Під санкції потрапили російські підприємства і компанія-управитель мережі магазинів "Спортмастер".

Рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і його оточення стосується восьми фізичних і 19 юридичних осіб.

Повні списки суб'єктів, що потрапили під санкції, вказані в додатках 1 і 2 до рішення РНБО від 19 лютого. Документи опубліковані на сайті президента України.

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Список фізосіб, які потрапили під санкції 19 лютого

Вацковський Костянтин Борисович, громадянин РФ,

Донченко Віталій Валерійович, громадянин РФ,

Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України,

Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ,

Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України,

Масленок Олександр Миколайович, громадянин РФ,

Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України,

Попов Михайло Юрійович, уродженець м. Петропавловськ-Камчатський Камчатського краю РФ, проживає в м Краснодарі Краснодарського краю, доктор соціологічних наук, головний редактор Всеросійського наукового журналу "Гуманітарні, соціально-економічні та суспільні науки".

У списку юридичних осіб, які потрапили під санкції 19 лютого, є компанії, зареєстровані на Віргінських островах, російські підприємства і Севастопольський державний університет. Під санкції потрапила і компанія, що управляє відомою мережею магазинів"Спортматер".

Список юросіб, які потрапили під санкції 19 лютого

EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)

Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент", РФ, М. Москва

Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів", РФ, Ростовська область, м Новошахтинськ

Акціонерне товариство "Фармацевт плюс", Ростов-на-Дону, РФ

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сінгапур, Оуе Даунтаун.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Дон експорт", РФ, Ростовська обл., м. Донецьк

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСС-Софт", РФ, М. Москва

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІндаСофт", Москва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Роузвуд ШІППІНГ", РФ, М Ростов-на-Дону

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " Донське Вугілля", РФ, М Ростов-на-Дону

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Біотек", РФ, М. Москва.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Гемодженікс", РФ, М. Москва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Медобладнання", РФ, М. Москва.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородська область, м Дзержинськ

Федеральний державний автономний освітній заклад вищої освіти" Севастопольський державний університет " Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації, М. Севастополь.

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".

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Автор: УНІАН