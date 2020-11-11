Разумков отримав позитивний тест на коронавірус / фото УНІАН, Андрій Кримський
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков захворів на коронавірус.
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно. Дотримуйтеся карантинних обмежень та бережіть себе і близьких!Щиро бажаю вам всім здоров'я!", - написав Разумков.
Коронавірус в Офісі президента
- 9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив й голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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