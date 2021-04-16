Спочатку Боррель планував відвідати Донбас ще 9 березня 2020 року, але відклав поїздку через пандемію COVID-19.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запрошує віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля відвідати лінію зіткнення на Донбасі.

Читайте такожЗустріч Зеленського та Макрона затягнулась: перемовини у розширеному складі скасували - ЗМІПро це повідомляє видання EU Observer.

"Я хотів би вас запросити відвідати лінію дотику на Донбасі якомога швидше", - йдеться у листі Кулеби, надісланому високому представнику ЄС Боррелю.

"Ваша присутність у моїй країні у цей складний час також надіслала би потужний сигнал солідарності українському народу, який страждає від закордонної воєнної агресії впродовж семи років поспіль, і який продовжує боротися за незалежну, європейську Україну", - додав Кулеба.

Цей лист глава МЗС України написав на тлі подій, які він описав як "безпрецедентне нарощення російських військ вздовж українських кордонів, на окупованих територіях і в морях".

Кулеба також подякува міністрам закордонних справ ЄС за запрошення його відвідати зустріч Ради ЄС 19 квітня для інформування щодо цих "небезпечних подій".

Речник Борреля підтвердив, що лист від Кулеби надійшов, відзначивши, що "буде можливість обговорити усе це також у понеділок".

Також речник ЄС додав, що Боррель "має давній план відвідати схід України і лінію зіткнення". Раніше вже був передбачений такий візит у березні 2020 року, але його скасували через спалах пандемії коронавірусу. Нещодавно Боррель обговорював можливість такого візиту з українським прем'єр-міністром.

За даними видання, один європейський дипломат вважає, що відвввідування Боррелем Донбасу стане "найкращою помстою" за те приниження, яке відбулося під час візиту у Москві.

Що цьому передувало

2 лютого відбулася телефонна розмова Кулеби і Борреля, в ході якої високий представник ЄС підтвердив намір здійснити візит на Донбас, але як щойно карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 дозволятимуть це зробити.

У вересні 2020 року стало відомо, що Боррель відклав візит на Донбас на пізніше.

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Автор: Віталій Саєнко