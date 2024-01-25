Ба більше, скандальний політик нагадав, що має офіцерське звання і давав присягу Україні.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що планує повернутися до України. Щоправда, поки він у США, а потім планує реалізовувати проекти у Європі.

Як заявив Арестович в інтерв'ю Анні Олицькій, він планує повернутися в Україну після того, що закриє два проекти в країнах Європи.

"У мене зараз в Європі ще два проєкти. От коли закрию, тоді поїду в Україну знов, додому. Я дуже хочу додому", – каже він.

Ексрадник ОП запевняє, що зовсім не переймається відкриттям проти нього кількох кримінальних справ в Україні, а також не виключає, що його можуть мобілізувати. Арестович такоє поділився, що дружина також хоче повернутися в Україну.

"Вона вже нічого не говорить, вона каже "давай". Вона теж дуже хоче в Україну. Взагалі ми маємо жити вдома", – заявив Арестович.

Ба більше, Арестович зазначив, що не збирається переховуватися за кордоном. Він нагадав, що має офіцерське звання, давав військову присягу Україні, яка перебуває у стані війни.

"Не кожна служба має бути на фронті, але все ж таки для цього треба сидіти під тими самими бомбами й ракетами, як українці, яких ти намагаєшся повчати", – додав він.

Арестович про Україну - останні заяви

Днями колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович закликав "розмовляти з Путіним" та укласти мир. Він зазначив, що після укладення миру між Україною і Російською Федерацією потрібно подати спільний позов проти Заходу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що РФ може використовувати Олексія Арестовича в інформаційній війні проти України. У свою чергу екс-радник ОПУ жорстко відповів.

Вас також можуть зацікавити новини: