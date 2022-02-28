Необхідно зробити усе можливе, щоб захистити Європу, Україну та увесь демократичний світ від цієї кривавої, авторитарної агресії, зазначив міністр.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до головного виконавчого директора компанії СloudFlare Метью Прінса з проханням відключити сайти РФ від сервісу та заблокувати можливість росіянам ними користуватися.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

"Це одна з найбільших світових компаній, яка займається захистом вебресурсів. Зокрема, і російських. Просимо відключити сайти РФ від CloudFlare та заблокувати можливість росіянам користуватися їхніми сервісами. Україна потребує підтримки від техгігантів у цій війні", - зазначив Федоров.

За його словами, необхідно зробити усе можливе, щоб захистити Європу, Україну та увесь демократичний світ від цієї кривавої, авторитарної агресії.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

Українська сторона вимагала серйозно покарати РФ за агресію - від'єднати країну від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.

27 лютого стало відомо, що світові лідери зобов'язалися найближчими днями відключити банки РФ від SWIFT.