Відповідні "зобовʼязання" Фінляндія взяла на себе ще в липні.

Фінляндія може дозволити НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією, якщо заявку країни на вступ до Альянсу буде ратифіковано.

Про це пише видання Newsweek з посиланням на фінську пресу.

"У розмові з пресою джерела в оборонному секторі повідомили, що міністри закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Хаавісто та Антті Кайкконен у липні дали "зобовʼязання" перед НАТО, що вони не прагнутимуть "обмежень або національних застережень", якщо заявку Гельсінкі буде прийнято", – йдеться у матеріалі.

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Це означає, що ядерна зброя НАТО зможе проходити через територію Фінляндії або базуватися на ній.

Водночас офіційних підтверджень щодо можливості розміщення ядерної зброї на кордонах Фінляндії з РФ влада поки не надавала.

Вступ Фінляндії до НАТО: що відомо

Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО 18 травня 2022 року. На аналогічний крок пішла Швеція.

Процес тривалий час блокувала Туреччина. Там заявили, що поки не будуть виконані вимоги Туреччини, Фінляндія і Швеція на стануть членами НАТО. Уряд країни вимагає від скандинавських держав зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати терористів. Маються на увазі представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна відмовиться від членства в НАТО, якщо заявку Швеції не буде схвалено.

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