У Туреччині вже заявили, що поки не будуть виконані вимоги країни, Фінляндія і Швеція на стануть членами НАТО.

Президент Фінляндія Саулі Нііністе заявив, що його країна відмовляється від членства в НАТО без Швеції.

Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

На прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Нійністе запитали, чи буде Фінляндія продовжувати просувати заявку на членство в НАТО, якщо з тієї чи іншої причини заявка Швеції буде відхилена або буде відкладена.

"У Швеції кажуть, що справа Фінляндія - наша. Я кажу, що справа Швеції - наша. Ми йдемо далі рука об руку", - відповів Нійністе.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина заблокувала процес.

Уряд Реджепа Таїпа Ердогана вимагає від скандинавських країн зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати терористів. Маються на увазі представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Крім того, Туреччина відправила Фінляндії десять запитів на екстрадицію. Фінляндія запити Туреччини задовольнила лише частково.

Президент Туреччини вже заявив, що поки не будуть виконані вимоги його країни, Фінляндія і Швеція на стануть членами НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що побоювання з приводу безпеки, висловлені Туреччиною у зв'язку із заявками Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, є законними.

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