Прем'єр країни Санна Марін переконана, що це не посилить напруженість у відносинах між Фінляндією та Росією.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала пропозицію прикордонників побудувати паркан вздовж фінсько-російського кордону.

Про це повідомляє Yle.

На думку Марін, для зведення часткового огородження вздовж державного кордону між Фінляндією та Росією є всі підстави.

Відео дня

Прем'єр заявила, що ідея хороша і до неї слід поставитися серйозно.

"Необхідна парламентська одностайність у цьому питанні... Однак умови для ухвалення такого рішення є", – сказала Марін.

Політик висловила сподівання, що відповідне рішення буде ухвалено швидко.

Як відомо, протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить близько 1300 км. Прикордонники вважають, що фіксована огорожа буде потрібна на максимальній відстані 260 кілометрів.

За оцінкою Марін, на будівництво паркану піде кілька років. Вона додала, що це не посилить напруженість у відносинах між Фінляндією та Росією.

"Європа перебуває у стані війни. Ви не можете потрапити в набагато більш напружену ситуацію, ніж ця", – пояснила прем'єр.

Паркан з Росією та Білоруссю

Сусіди Росії та Білорусі зіткнулися з потоком нелегальних мігрантів з цих країн. У зв'язку з цим та напруженістю у відносинах країни-сусідки почали будувати паркани с РФ та РБ.

У червні прикордонна служба Польщі повідомила про завершення будівництва загородження на кордоні з Білоруссю протяжністю 140 кілометрів. Крім того, країна хоче побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Росії.

29 серпня Литва завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

Варто додати, що Україна почала будувати стіну з Росією ще у 2014 році. В результаті будівництво "Стіни" тривало сім років і коштувало держбюджету України майже 2,5 млрд грн - у січні 2022 року оголосили про його завершення.

Хоча стіна не захистила Україну від російського вторгнення, у квітні 2022 року голова Сумської ОВА Дмитро Живицький запропонував побудувати новий паркан.

Вас також можуть зацікавити новини: