Ігор Палиця також звернув увагу й на іншу причину проблеми: небажання людей, які ухвалювали антикорупційні закони, щоб вони діяли довго і була можливість все списати, коли КС визнає їх невідповідність Конституції.

Наміри заблокувати роботу Конституційного суду і галас, який здійняли так звані антикорупціонери, пов’язані з тим, що судді можуть визнати неправочинність ухваленого закону про ринок землі.

Таку думку в ефірі ток-шоу «Право на владу» висловив лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця.

«Іноземні компанії, які вже наготували валізи грошей, щоб скупити в Україні землю, зрозуміли: завтра Конституційний суд може це заборонити. Тому, коли кричать, що треба шукати винних, передусім шукайте тих, хто хоче щось украсти! А вкрасти хочуть українську землю. Наші закордонні «партнери» хочуть пограбувати країну, коли ми воюємо, коли в нас епідемія, немає грошей, а банки не кредитують селян. Тому треба розбиратися, хто стоїть за цим галасом», − підкреслив політик.

Він також звернув увагу й на іншу причину проблеми: небажання людей, які ухвалювали антикорупційні закони, щоб вони діяли довго і була можливість все списати, коли КС визнає їх невідповідність Конституції.

«Вперше це було зроблено у 2014 році, потім – у 2019-му. Опозиційні партії попереджали, що закон, який написаний в Офісі президента, не відповідає Конституції. Але ніхто не реагував, і монобільшість його ухвалила. Сьогодні він скасований. Нічого страшного не відбулося! Треба просто виправити помилки, на які вказав Конституційний суд, виписати новий закон з вимогами Конституції й ухвалити, щоб він працював», − заявив Ігор Палиця.

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Автор: УНІАН