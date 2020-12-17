Депутати Верховної Ради прокоментували смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса
Як повідомляє "Україна 24", на думку депутата з фракції "Слуга народу" Ірини Верещук, Кернес був ефективним керівником.
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"Особисто я його не знала, але, буваючи в Харкові, бачила, так би мовити, оком професіонала, що місто чисте, в місті прибирають, парк, побудований в Харкові. У Києві немає такого Діснейленду, як в Харкові. Він був ефективним керівником, і я думаю, що харків'яни йому вдячні", - сказала нардеп.
Представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко висловив співчуття рідним і близьким.
"Я висловлюю свої співчуття рідним і близьким пана Кернеса. Що стосується Харкова, я вважаю, що якомога швидше повинні бути призначені вибори, оскільки має бути легітимний голова у другому за населенням місті України. Припускаю, що буде спроба затягнути це і не переназначать вибори, я вважаю, що це неправильно, тільки харків'яни повинні визначити, хто буде керувати містом", - сказав Гончаренко.
Депутат зі "Слуги народу" Марія Мезенцева назвала блюзнірством маніпуляцію на темі здоров'я Кернеса.
"Блюзнірством було те, що на здоров'я пана Кернеса маніпулювала не лише його команда, а й інші політичні сили, що почалося вже з кінця серпня, коли він відбув на лікування до Німеччини", - сказала вона.
Депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський сподівається на швидкі вибори харківського мера.
"Смерть міського голови не означає колапс в місті з одного боку, з іншого боку потрібно якомога швидше призначити нові вибори, щоб керував містом той, кого вибрали люди, а не той, кого тимчасово ситуативно призначили. Сподіваємося, що вибори будуть через три-чотири місяці", - сказав нардеп.
Смерть Геннадія Кернеса
- 17 грудня стало відомо, що переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
- Повноваження міського голови Харкова наразі переходять до секретаря мерії.
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