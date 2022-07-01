За словами очільника МЗС, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.

Україна звернулася до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй стосовно порушення Росією Конвенції про геноцид.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", - заявив міністр.

За словами Кулеби, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно направила проти Російської Федерації позов у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. В позові Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Україна хоче добитися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.

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