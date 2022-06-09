Українська сторона готує до подачі меморандум, який буде містити основні позиції нашої країни щодо безпідставних, маніпулятивних та спекулятивних звинувачень з боку РФ.
Про це повідомив Агент України в міжнародному суді ООН Антон Кориневич в ефірі інформаційного телемарафону.
Він розповів як триває процес позовів України в міжнародний суд ООН.
"Справа триває. Наразі українська сторона готує до подачі наш меморандум - документ який міститиме основні позиції української сторони щодо безпідставних, маніпулятивних та спекулятивних звинувачень РФ у вчиненні з боку України геноциду, зокрема, на території Донецької та Луганської областей", - поінформував Кориневич.
Агент України в міжнародному суді ООН додав, що за наказом міжнародного суду ООН, в України є час для подачі меморандуму до вересня цього року.
"Дедлайн встановлений до 23 вересня цього року. Але, звичайно, ми будемо робити все для того, щоб подати цей меморандум якомога швидше. І відповідно, саме подача відповідного Меморандуму, вона стане важливою відправною точкою для подальшого розгляду справи у міжнародному суді ООН. Тому так, як і у березні цього року, ми вважаємо, що ми маємо дуже сильний наказ міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів, які є юридично обов’язковими для РФ і ми впевнено рухаємося у цій справі вперед",- зазначив Кориневич.
Як повідомляв УНІАН, Україна просить запровадити тимчасові заходи і обов’язати РФ зупинити свої військові дії на території нашої держави, відповідну пропозицію озвучили в міжнародному суді ООН кілька місяців тому. Зазначається, що Росія намагається виправдати свою агресію, перекручуючи реальність та звинувачуючи Україну в геноциді.
27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно направила проти Російської Федерації позов у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. В позові Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Україна хоче добитися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.