За наказом міжнародного суду ООН до 23 вересня українська сторона повинна підготувати та подати меморандум.

Українська сторона готує до подачі меморандум, який буде містити основні позиції нашої країни щодо безпідставних, маніпулятивних та спекулятивних звинувачень з боку РФ.

Про це повідомив Агент України в міжнародному суді ООН Антон Кориневич в ефірі інформаційного телемарафону.

Він розповів як триває процес позовів України в міжнародний суд ООН.

"Справа триває. Наразі українська сторона готує до подачі наш меморандум - документ який міститиме основні позиції української сторони щодо безпідставних, маніпулятивних та спекулятивних звинувачень РФ у вчиненні з боку України геноциду, зокрема, на території Донецької та Луганської областей", - поінформував Кориневич.

Агент України в міжнародному суді ООН додав, що за наказом міжнародного суду ООН, в України є час для подачі меморандуму до вересня цього року.

"Дедлайн встановлений до 23 вересня цього року. Але, звичайно, ми будемо робити все для того, щоб подати цей меморандум якомога швидше. І відповідно, саме подача відповідного Меморандуму, вона стане важливою відправною точкою для подальшого розгляду справи у міжнародному суді ООН. Тому так, як і у березні цього року, ми вважаємо, що ми маємо дуже сильний наказ міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів, які є юридично обов’язковими для РФ і ми впевнено рухаємося у цій справі вперед",- зазначив Кориневич.

Як повідомляв УНІАН, Україна просить запровадити тимчасові заходи і обов’язати РФ зупинити свої військові дії на території нашої держави, відповідну пропозицію озвучили в міжнародному суді ООН кілька місяців тому. Зазначається, що Росія намагається виправдати свою агресію, перекручуючи реальність та звинувачуючи Україну в геноциді.

27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно направила проти Російської Федерації позов у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. В позові Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Україна хоче добитися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.

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