Бен Уоллес зазначив, що президент Франції створив пролом в єдиному фронті.

Британський міністр оборони Бен Уоллес розкритикував слова президента Франції Еммануеля Макрона про виключення нанесення ядерного удару по Російській Федерації у відповідь. Він зазначив, що політик "розкрив свою руку" і підтвердивши, що, якщо Москва може безперешкодно застосувати таку зброю в Україні.

Про це пише Daily Mail.

"В останні тижні союзники по НАТО неодноразово попереджали, що наслідки для РФ будуть жахливими, якщо вона все-таки зробить такий напад, хоча точний характер цих атак навмисно залишений двозначним. І ці загрози матимуть велике значення у свідомості Путіна, коли наступного тижня з баз у Британії злетять десятки ядерних бомбардувальників у ході навчань, що імітують ядерний удар", - йдеться в повідомленні.

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Макрон створив пролом в єдиному фронті, коли виключив використання ядерного арсеналу Франції в разі удару РФ. Політик нібито побоюється викликати "глобальну війну". Макрон заявив, що французька доктрина ґрунтується на фундаментальних інтересах нації, які чітко визначені і "ніяк не постраждали б безпосередньо, якби, наприклад, в Україні було завдано балістичного ядерного удару".

"Ми вважаємо: якщо Росія застосує ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для неї. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б країну і Путіна неймовірно ізольованими в усьому світі", - вказав Уоллес.

Зазначається, що Макрон може порушити "принципи стримування", тому не слід"говорити про це публічно".

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив застосувати ядерною зброєю.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

В Інституті вивчення війни вважають, що є два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою.

У той же час президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.

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