Сибіга привітав сенатора Рубіо з номінацією на посаду 72 держсекретаря США.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити сенатора Марко Рубіо держсекретарем. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до кандидата на цю посаду.

У дописі в соціальній мережі Х Сибіга привітав сенатора Рубіо з номінацією на посаду 72 держсекретаря США. За словами міністра, він чекає поглиблення стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та США та просування миру через силу в Україні та в усьому світі", – написав очільник українського МЗС.

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Марк Рубіо: що відомо про кандидата на посаду держсекретаря США

Марк Рубіо, як очікується, стане державним секретарем США – головним дипломатом у майбутній адміністрації Дональда Трампа, яка почне роботу в січні 2025 року після інавгурації новообраного президента.

Агентство Reuters пише, що Рубіо стане першим латиноамериканцем на цій посаді. Зазначалося, що він відомий своїми жорсткими позиціями щодо Китаю, Ірану та Куби.

Щодо України, нещодавно Рубіо заявив, що наша країна повинна шукати дипломатичне врегулювання з Росією, а не зосереджуватися на поверненні всіх територій. Крім того, він був одним із 15 представників Республіканської партії, що голосували проти пакета фінансування на 95 мільярдів доларів, де йшлося і про допомогу Україні.

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