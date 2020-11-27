У партії «За майбутнє» вважають, що порушення фактично унеможливлять нормальне волевиявлення депутатів, оскільки вони порушують фундаментальний принцип таємності голосування.

Лічильна комісія Київської обласної ради вирішила обирати голову Ради з порушенням вимог регламенту і законодавства. Про це заявив член комісії та фракції «За майбутнє» Олександр Леляк.

«Були прийняті рішення, які суперечать чинному регламенту Київської обласної ради. А саме, в бюлетені для голосування за голову Київської обласної ради вирішили вносити прізвища по одному. Тобто, в бюлетені одне і голосують спочатку за одну кандидатуру. Якщо ця кандидатура не набрала потрібні 43 голоси, то вносять в інший бюлетень іншу кандидатуру, і знову голосування. Однак у чинному регламенті чітко вказано на те, що у бюлетень мають вноситися усі кандидатури, що були винесені на сесії ради», - заявив депутат.

Інше порушення, за його словами, полягає у тому, що місце для голосування було незаконно змінено.

«Голосування буде відбуватися у сесійній залі, де голова комісії видаватиме виборчі бюлетені і там же депутат буде заходити у таємну кімнату для голосування, а потім, вийшовши з неї, має вкинути бюлетень. Ми не отримали відповіді на питання, хто буде знаходитись у тій кімнаті. А на питання, що робити, якщо депутати фотографуватимуть свої бюлетені, щоб потім їх комусь показати, ми отримали відповідь від голови лічильної комісії, що це не заборонено законом», - додав Леляк.

У партії «За майбутнє» вважають, що ці порушення фактично унеможливлять нормальне волевиявлення депутатів, оскільки вони порушують фундаментальний принцип таємності голосування. У політсилі стверджують, що на усіх депутатів ради чиниться дуже серйозний тиск з метою змусити проголосувати за кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Склярова.

«Останню добу на нашу команду чинився дуже сильний тиск. Учора поліція вручила повістку нашому депутатові Багнюку, що сьогодні, під час цієї сесії, він має обов’язково з’явитися як свідок у райвідділі. А сьогодні вона приїхала за ним, щоб особисто відвезти його на допит. Сьогодні вранці мали бути обшуки у Ярослава Добрянського і у Володимира Сабадаша. Я звертаюсь до Президента України, до влади – не тисніть на людей. Я прошу припинити безпрєдєл», - заявив на засіданні ради кандидат на посаду її голови від партії «За майбутнє» Ярослав Москаленко.

Нагадаємо, у Київській облраді уже відбувалося голосування за її голову, під час якого кандидат від партії «За майбутнє» отримав 42 голоси з необхідних 43. «За майбутнє» звинуватили три фракції ради – «Слугу народу», «Батьківщину» та ОПЗЖ – у нечесній політичній боротьбі та тискові на власних депутатів, яких змушують голосувати за кандидата від «Слуг» Олександра Склярова.

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Автор: УНІАН