Користувачі звернули увагу на те, що Гончарук різко погладшав.

Екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який поїхав до США на кілька місяців, опублікував нове фото. На ньому видно, що політик набрав кілька зайвих кілограмів. Це тут же помітили користувачі під постом.

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Знімок Гончарук виклав на своїй сторінці в Facebook.

На ньому він позує на тлі морського пейзажу Рехобот-Біч в штаті Делавер, США.

"Рехобот-Біч - саме тут новообраний президент (Джо Байден, - УНІАН.) провів перший вікенд у новому статусі", - підписав він фото.

Користувачі звернули увагу на те, що Гончарук різко погладшав.

"Ох і наїв харизму!", "Олексій, тебе дуже рознесло, займайся спортом", "Схудніть, бо не поміститеся в літак, коли будете повертатися в Україну", "Хорошої людини повинно бути багато", "Бургери там смачні", - пишуть фоловери в коментарях під фото Гончарука.

Нагадаємо, Гончарук займав пост прем'єра з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020. З кінця вересня колишній прем'єр перебуває в США.

"Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині. Там буде відбуватися багато важливого, що буде безпосередньо впливати і на Україну", - заявляв він.

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Автор: УНІАН