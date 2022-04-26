Українські військові продовжують триматися на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українські захисники Маріуполя не збираються здаватися.

Про це він сказав під час відеобрифінгу, оприлюдненого Офісом президента України в соціальній мережі Facebook.

За словами Арестовича, дуже складна обстановка у Маріуполі.

"Довкола району оборони наших сил - "Азовсталь" - противник продовжує наносити удари по території "Азовсталі". Наші війська тримаються, виходять у відповідні вилазки", - повідомив Арестович.

За його словами, Україна вдається до величезних дипломатичних зусиль.

"Сьогодні цю тему обговорював президент Туреччини Ердоган з президентом Путіним. Путін, як завжди, вдався до цинізму, сказав, що спротиву там нема, що ми вже "звільнили", як він сказав, Маріуполь (захопили). І що найкращий вихід для українських захисників, це щоб Київ надав їм команду здатися, але наші військові, звісно, не підуть на таку ганьбу", - заявив Арестович.

"До того ж, немає жодної віри до вправного поводження росіян з нашими військовими в тилу. Ми пам'ятаємо Іловайськ, і пам'ятаємо, що, за словами представників місцевої влади Маріуполя, вчора, 25 квітня, коли росіяни оголосили гуманітарний коридор на вихід з "Азовсталі", за декілька хвилин по місцю виходу нанесли удар артилерією. От така ціна російським домовленостям", - наголосив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники не припиняють нанесення артилерійських і авіаційних ударів по Маріуполю. Також продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь".

За даними полку "Азов", за минулу ніч російські окупанти здійснили 35 авіаударів по "Азовсталі", де перебувають захисники Маріуполя і ховаються від обстрілів цивільні.

В Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат "Азовсталь", в підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста, а також українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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