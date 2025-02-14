Там зауважили, що є мотиваційна складова, але при цьому залишаються не вирішенні питання.

В умовах однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років є елемент мотивації - нульовий відсоток під житло та навчання, високе грошове забезпечення, але все одно ще є деякі невирішені питання.

Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю Українському радіо.

"Під час перебування у зоні бойових дій я зустрічав юнаків та дівчат, які не дотягли до 20-річного віку і пішли добровольцями. У нас мобілізація до 25 років заборонена законом, але якщо є бажання, то можна звернутися до ТЦК і мобілізуватися добровільно", - пояснив він.

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При цьому Федієнко звернув увагу, що в затвердженому Кабміном порядокунаписано, що протягом року відбувається спочатку БЗВП, потім спеціальна підготовка, але є запитання - чи входить ця підготовка у терміни контракту.

"Крім того, треба буде змінювати законодавство у частині, коли у військовослужбовця завершиться контракт після набуття ним 25-річного віку: адже написано, що після завершення контракту він має рік відпочити, проте, за законом, у 25 років його потрібно мобілізувати", - вказав нардеп.

Він також зауваив, що є деякі питання щодо проходження медкомісії, оскільки в Україні ВЛК є обов’язковим після 25 років. "Тож ми чекаємо, коли Міністерство оборони прийде із цими пропозиціями до комітету, для того щоб рухатися далі", - прокоментував нардеп.

На думку Федієнка, "сама ініціатива досить непогана і має право на життя", але залишається питання, яку кількість людей зможуть у такий спосіб добровільно залучити до лав ЗСУ.

"Військовослужбовцям 50+ і навіть 40+ досить складно витримати всю цю історію, що відбувається понад три роки. І це не лише про штурмові підрозділи та окопи. Сучасна війна ― це не тільки про піхоту, а й великою мірою про дрони та ураження ворога за допомогою дистанційного використання роботів. І в цьому контексті сучасні навички молоді будуть більш корисними", - констатував Федієнко.

"Контракт 18-24": що відомо

10 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що передбачатимуть річні контракти для молоді віком 18-24 років. А 11 лютого Міноборони офіційно відкрило проект "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців від 18 до 24 років, які хочуть приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, безкоштовний проїзд та комунальні пільги, компенсацію оренди житла на час служби.

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