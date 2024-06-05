Віце-прем'єр висловила власну думку, як можна задіяти військовозобов'язаних жінок, які оновлюють особисті дані через застосунок "Резерв+".

Посилений набір жінок для роботи в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в соціальній мережі Facebook.

"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок", - повідомила Верещук.

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На її переконання, ці жінки є чудовими кадрами для системи ТЦК, включно з керівними посадами.

"Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - вважає Верещук.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 4 червня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що через мобільний додаток "Резерв+" свої дані оновили 1 371 000 українців - військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед людей, які мешкають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 тисяч.

При цьому серед всіх людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані, понад 153 тисячі - це призовники та понад 90 тисяч - особи, які мають відстрочку.

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