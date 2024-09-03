Раніше стало відомо про те, що відразу три міністри написали заяви про відставку.

Остаточний перелік міністрів, які підуть у відставку, буде визначений на засіданні фракції 4 вересня, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram-каналі.

"Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень… Прохання слідкувати тільки за офіційними новинами", – написав Арахамія.

Відставки в Кабміні: що відомо

Напередодні спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку відразу трьох міністрів.

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Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна О.М., міністра юстиції Малюськи Д.Л. та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна Коваля В.С.

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував відставки та повідомив, що голосування "за ротацію" можуть пройти 4-5 вересня.

У липні народний депутат Федір Веніславський повідомив, що найближчим часом в уряді можливі "точкові" зміни. Водночас він запевнив, що про заміну міністра оборони Рустема Умєрова не йдеться.

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