Її заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань Ради.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала заяву про відставку із займаної посади. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", – йдеться у повідомленні.

Також додається заява Стефанішиної про відставку:

Відео дня

Зазначимо, що раніше у ЗМІ писали, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи.

Хто така Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина – українська юристка, яка також працювала у державних структурах.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Ольга Стефанішина балотувалася до Верховної Ради за списками партії "Українська Стратегія Гройсмана" під № 25, але в парламент не пройшла.

З червня 2020 року вона обіймає посаду віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Крім того, з 17 серпня 2020 року Стефанішина є членом Ради національної безпеки і оборони України. Віцепремʼєрка має 5-й ранг державного службовця.

На посаді віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина виконує кілька ключових функцій. Її основне завдання полягає у координації дій уряду для інтеграції України в Європейський Союз і НАТО.

Зокрема, вона працює над впровадженням реформ, необхідних для відповідності критеріям ЄС та НАТО, включаючи зміни в законодавстві, економічні реформи, та посилення правової системи.

Крім того, Стефанішина бере участь у переговорах із представниками ЄС і НАТО, розробляє та впроваджує угоди, спрямовані на зміцнення відносин між Україною та цими організаціями. Її робота включає адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС, щоб полегшити майбутню інтеграцію.

Також ця посада передбачає забезпечення комунікації між різними урядовими структурами, громадськістю та міжнародними партнерами щодо євроінтеграційних процесів.

Вас також можуть зацікавити новини: