Кабмін погодив призначення трьох голів ОДА / фото facebook/dshmyhal

Кабінет міністрів погодив призначення голів Одеської, Миколаївської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Читайте такожВ Офісі президента готуються до звільнення голів ОДА - Корнієнко (відео)Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада.

Так, Кабмін погодив призначення:

  • Гриневецького Сергія Рафаїловича головою Одеської ОДА;
  • Кіма Віталія Олександровича - головою Миколаївської ОДА;
  • Хоми Василя Васильовича головою - Сумської ОДА.

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Автор: УНІАН