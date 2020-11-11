Кабмін погодив призначення трьох голів ОДА / фото facebook/dshmyhal
Кабінет міністрів погодив призначення голів Одеської, Миколаївської та Сумської обласних державних адміністрацій.
Читайте такожВ Офісі президента готуються до звільнення голів ОДА - Корнієнко (відео)Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада.
Так, Кабмін погодив призначення:
- Гриневецького Сергія Рафаїловича головою Одеської ОДА;
- Кіма Віталія Олександровича - головою Миколаївської ОДА;
- Хоми Василя Васильовича головою - Сумської ОДА.
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